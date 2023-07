risc ridicat de îmbolnăvire cu “BOALA APEI” de fântână Inspectorii de sanatate publica au supus analizelor probe de apa prelevate din instalatiile publice si individuale, dar si din fantani. Cele mai multe dintre probele necorespunzatoare au fost cele provenite din fantanile publice si individuale. “Populatia judetului Buzau se aprovizioneaza cu apa pentru consum, din trei tipuri de instalatii: instalatii centrale, instalatii proprii si fantani. […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

