- In acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 83 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini de peste 1800 metri și 2 (moderat) sub aceasta altitudine, pe o scala 1-5. Traseele montane…

- Grosimea stratului de zapada depaseste 80 de centimetri in zona inalta a Masivului Fagaras si exista risc insemnat de avalansa, toate traseele montane din zona de creasta fiind inchise, a anuntat, marti, Serviciul Public Judetean Salvamont Arges. "In acest moment, stratul de zapada masurat la statia…

- Salvamontistii recomanda schiorilor si practicantilor de snowboard sa fie dotati cu un echipament de protectie suplimentara, daca aleg zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din Romania, de peste jumatate de metru, si este risc moderat de producere a avalanselor, informeaza…

- Doua avalanse s-au produs, sambata, in muntii Fagaras, doi schiori fiind prinsi in una dintre ele, pe Valea Doamnei. Potrivit Salvamont Sibiu, sportivii erau complet echipati si au reusit sa se salveze singuri și nu au prezentat probleme medicale. Salvamontiștii le recomanda, in continuare, prudența…