- Meteorologii avertizeaza ca este risc foarte mare, de gradul cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras si de gradul patru, la aceeasi altitudine, in Muntii Bucegi. Riscul foarte mare de avalanse, de gradul cinci, din Muntii Fagaras, vizeaza zona turistica Balea…

- Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul sau proiectul de ordonanta de Urgenta ce vizeaza decontarea directa obligatorie intre asiguratorii de RCA. Serviciul de asigurare de decontare directa garanteaza persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asiguratorului la care aceasta are incheiata…

- Riscul de producere a avalanșelor este mare, de gradul 4, intre Cota 1400 și Cota 2000, in Sinaia, anunța, marți noaptea, Salvamontul local, potrivit Mediafax. Reprezentanții Salvamont Sinaia au transmis, marți noaptea, ca intre Cota 1400 și Cota 2000 va fi risc mare de producere a avalanșelor,…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in localitatea Bezid, langa lac, cu o persoana posibil incarcerata. Intervin pompierii militari de la Punctul de lucru Sovata și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența din Sangeorgiu de Padure, informeaza ISU Mureș. Accident langa lacul…

- Este cel mai mare spital din judet si a tratat, pana acum, mii de cazuri de COVID-19. Cele 3 posturi de medici infectionisti sunt pentru o perioada determinata, dar se ocupa fara concurs. Dosarele de inscriere se pot depune pana maine, la ora 15, la Serviciul de Resurse Umane al Spitalului Judetean…

- Meteorologii au emis miercuri mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in 19 județe din țara. Pana la ora 12.00, va fi ceața in zonele joase din județul Maramureș. In toate aceste zone se va semnala ceața care determina reducerea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. Source