- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse in muntii Fagaras, Bucegi si Calimani, la altitudine peste 1.800 de metri, informeaza buletinul nivometeorologic valabil de sambata pana luni, potrivit Agerpres. Citește și: Garda…

- Salvamontistii avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse la Balea Lac, la peste 1.800 de metri in Muntii Fagaras, unde stratul de zapada masoara intre doi si patru metri, informeaza Agerpres. "Stratul de zapada la Balea Lac are, in locurile adapostite, depozite de pana la 3-4…

- In acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 83 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini de peste 1800 metri și 2 (moderat) sub aceasta altitudine, pe o scala 1-5.Traseele montane…