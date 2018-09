Stiri pe aceeasi tema

- In afara de capatul estic al podului rutier de la Genova care s-a prabusit saptamana trecuta, expertii spun ca si partea de vest ramasa in picioare este nesigura, relateaza dpa. Evaluarea a...

- Hackerii au incercat sa acceseze o baza de date a Partidului Democrat din Statele Unite care cuprinde milioane de posibili alegatori, a dezvaluit miercuri compania care a dat semnalul de alarma pentru acest atac cibernetic reamintind ofensiva serviciilor ruse de informatii din perioada alegerilor prezidentiale…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, a atras atenția asupra starii avansate de degradare in care se afla casele de cultura ale sindicatelor din județ. Daniela Cadariu a spus ca din nefericire aceste instituții au ajuns sa nu mai fie folosite pentru scopul pentru care au fost construite, acela de…

- Producatorul de ambalaje Tetra Pak l-a numit pe Guillaume Latourrette in functia de Managing Director pentru operatiunile companiei in regiunea Europei de Sud Est, inclusiv Romania , in locul lui Francesco Faella, care a preluat pozitia de Managing Director pentru Tetra Pak Italia. …

- Un avion cu 20 de persoane la bord s-a prabușit in Alpii Elvețieni, in week-end, iar autoritațile elvețiene spun ca nu exista supraviețuitori. O operațiune uriașa de cautare a fost lansata pentru gasirea epavei avionului model Ju-52, scrie The Mirror. Deocamdata nu se cunoaște identitatea victimelor,…

- Porumbul congelat si posibil alte legume congelate sunt sursa probabila a contaminarii cu bacteria Listeria Monocytogenes care afecteaza Austria, Danemarca, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, informeaza Agerpres, facand trimitere la un comunicat al Autoritații Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA).…

- PwC Romania, unul dintre cei mai puternici jucatori din zona de consultanta si audit, va avea incepand cu luna viitoare un nou lider pentru departamentul de consultanta pentru afaceri si tranzactii pentru zona Europei de Sud-Est, regiunea din care face parte si Romania, in persoana lui Luca Martini.…