Risc major: Un miliard de oameni pot fi afectați de pene de curent devastatoare în această vară In aceasta vara, producerea de curent electric va avea de suferit cu atat mai mult cu cat cererea este intr-o creștere continua, amenințand peste un miliard de oameni cu pene de curent.

