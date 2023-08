Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de oameni au fost forțați sa iși paraseasca locuințele din cauza ravagiilor facute de o furtuna in provincia Hebei din nord-estul Chinei. Oficialii au avertizat ca ar putea dura o luna pana cand apele se vor retrage in unele zone, potrivit

- Din cauza ploilor torențiale puternice aduse in China de taifunul "Doksuri", peste 31 de mii de persoane au fost evacuate la Beijing, relateaza The Guardian cu referire la canalul de televiziune CCTV. Potrivit meteorologilor, de simbata seara pina luni dimineața, la Beijing au cazut in medie 157,8 mm…

- Victimele inundațiilor au fost salvate in orașul Fuzhou din China dupa trecerea unui taifun major, denumit Talim, ce a provocat pagube imense. Operațiunile de salvare au fost in desfașurare pe aleile inundate din provincia Fujian, din sudul Chinei, a aratat videoclipul de luni (17 iulie), dupa ce a…

- Lewis Capaldi, 26 de ani, a inceput sa simta primele simptome ale sindromului Tourette, cunoscut drept „boala ticurilor”, la inceputul concertului de la Festivalul din Glastonbury, Marea Britanie, iar acestea s-au acutizat in momentul in care a inceput sa cante hitul sau, „Someone You Loved”, relateaza…

- In vremuri economice dificile, un nou ingredient care permite economisirea banilor pentru mancare castiga popularitate in randul utilizatorilor chinezi de internet: pietrele, scrie The Guardian.

- Taiwanul și-a activat joi sistemele de aparare dupa ce a raportat 37 de avioane militare chineze care au intrat in zona de aparare aeriana a insulei, unele dintre ele zburand apoi in vestul Pacificului, in cea mai recenta incursiune aeriana in masa a Beijingului, potrivit The Guardian.China, care considera…

- SUA sunt pregatite de lupta in spațiul cosmic, potrivit unui oficial militar de rang inalt, dupa ce au dezvoltat tehnologii anti-satelit pentru a contracara amenințarile Rusiei și Chinei, scrie The Guardian.

- Un tribunal chinez a condamnat un cetațean american in varsta de 78 de ani la inchisoare pe viața pentru spionaj, scrie The Guardian.John Shing Wan Leung, rezident permanent in Hong Kong, a fost reținut in aprilie 2021 de catre serviciile de securitate chineze. Sentința sa a fost anunțata luni de tribunalul…