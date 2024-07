Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o atenționare hidrologica de cod galben, valabila incepand de miercuri, ora 13:00, pana joi, la ora 10:00. In acest interval vor fi afectate rauri din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Somes, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Siret si Prut, in județele: Maramureș, Bistrița-Nasaud, Bihor, Cluj, Hunedoara, […] Articolul Risc de viituri in noua bazine hidrografice, inclusiv in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .