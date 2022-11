Risc de inundații în șase județe din România Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana marti dimineata, pe rauri din judetele Hunedoara, Arad, Alba, Mures, Carzs-Severin si Timis. Potrivit hidrologilor, pana marti, la ora 9:00, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii se pot produce posibile depasiri ale Cotelor de Aparare […] The post Risc de inundații in șase județe din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

