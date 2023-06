Risc de holeră la granița României Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anunța, vineri, ca holera și alte boli grave transmise prin apa reprezinta un risc in Ucraina, dupa ce Barajului Kahovka a fost distrus. Ministerul ucrainean al Sanatații a avertizat cu privire la contaminarea apei, cauzata de miile de pești care mor in apele de mica adancime și ca acest lucru […] The post Risc de holera la granița Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

