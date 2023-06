Risc de holeră, în urma inundaţiilor din Ucraina Risc de holera, dar și alte boli transmise prin apa in Ucraina, dupa ce poluarea provocata de bombardarea barajului de pe Nipru a ajuns pe litoral. Avertismentul vine din partea OMS. Situația devine tot mai grava, mai ales la Odesa, dupa ce barajul din zona Herson a fost distrus. Viața oamenilor din 30 de localitați a fost data peste cap, accesul la apa potabila devenind tot mai dificil. Inundațiile au afectat spații de depozitare a combustibililor, depozite de ingrașaminte și produse chimice, chiar și cimitire de animale, ceea ce face posibila apariția unor boli. Autoritațile spun ca preleveaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene evalueaza pagubele produse de catastrofa de la Nova Kahovka , unde in urma cu trei zile o explozie pe care acestea o atribuie fortelor ruse a dus la ruperea unui baraj in sudul Ucrainei intr-un teritoriu controlat de Moscova, provocand deversari de substante toxice in fluviul…

- Crește pericolul din Marea Neagra. Autoritațile din Odesa au interzis oamenilor sa mearga la plaja dupa ce poluarea provocata de bombardarea barajului de pe Nipru a ajuns pe litoral. OMS spune ca holera și alte boli transmise prin apa reprezinta un risc i

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca holera și alte boli transmise prin apa reprezinta un risc in Ucraina, dupa distrugerea Barajului Kahovka. Barajul Kahovka este situat pe raul Nipru, in orașul Nova Kakhovka, regiunea Herson din Ucraina. Trupele rusești ocupa malul stang al raului, in timp…

- Autoritatile ucrainene au confirmat ca 3 oameni si-au pierdut viata din cauza inundatiilor masive cauzate de distrugerea barajului de pe Nipru. In regiunea Herson continua eforturile de evacuare a civililor.

- Una dintre consecințele distrugerii barajului ucrainean de la Kahovka va fi deșertificarea unor terenuri agricole, estimeaza Ministerul Agriculturii de la Kiev, relateaza agenția de presa DPA, citata de Agerpres. Totodata, Programul Alimentar Mondial avertizeaza ca distrugerea recoltelor va provoca…

- Barajul hidrocentralei Kahovka (regiunea Herson) a fost distrus marți și apa din rezervor a inceput sa se verse rapid in Nipru. Ucraina a atribuit dezastrul armatei ruse, in timp ce rușii declina orice responsabilitate și susțin ca incidentul este opera ucrainenilor. Ce funcții indeplinea barajul, care…

- Noi atacuri aeriene au lovit Kievul si mai multe regiuni din Ucraina joi in zori, intr-un moment in care un emisar chinez se afla in capitala ucraineana pentru a incerca sa obtina o „reglementare politica” a conflictului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres .„O serie de atacuri aeriene asupra…

- Noi atacuri aeriene au lovit Kievul si mai multe regiuni din Ucraina joi in zori, intr-un moment in care un emisar chinez se afla in capitala ucraineana pentru a incerca sa obtina o „reglementare politica” a conflictului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „O serie de atacuri aeriene asupra…