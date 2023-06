Stiri pe aceeasi tema

- Distrugerea barajului Nova Kahovka, de peste Nipru, aflat in regiunea Herson va avea un impact dezastruos, asupra mediului si a ecosistemelor din Marea Neagra, avertizeaza specialistii, insa ministrul Mediului ii contrazice.

- Este puțin probabil ca poluarea sa ajunga in Marea Neagra in scurt timp sau in cantitați semnificative, spune Tanczos Barna, dupa ce in spațiul public privind propagarea unei unde de poluare pe cursul raului Nipru. Ministrul Mediului a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Ruslan Strilets,…

- Noi atacuri aeriene au lovit Kievul si mai multe regiuni din Ucraina joi, 18 mai, in zori, intr-un moment in care un emisar chinez se afla in capitala ucraineana pentru a incerca sa obtina o ”reglementare politica” a conflictului , relateaza France Presse și Agerpres. ”O serie de atacuri aeriene asupra…

- G7 ia in considerare o interdictie aproape totala a exporturilor catre Rusia, a relatat saptamana trecuta agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse guvernamentale nipone. G7 ar discuta despre o schimbare radicala a abordarii sale privind sanctiunile, astfel incat exporturile catre Rusia sa fie interzise…

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate ‘probabil’ de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Doua avioane de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) au lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre, o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina. Drona a cazut in apele marii. Deși asemenea aparate de zbor sunt staționate și in Romania,…