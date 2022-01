Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri cu varste de sub 30 de ani din Ungaria s-au infectat simultan cu gripa si COVID, fiind primele cazuri de „Flurona” din aceasta tara, informeaza Agerpres , care preia EFE. Cazurile celor doi tineri au fost confirmate la laboratorul privat Neumann Labs, potrivit ziarului digital Nepszava. Ungaria…

- În Ungaria au fost detectate primele cazuri de infectare simultana cu gripa si cu virusul SARS-CoV-2, o combinatie denumita "flurona", creata din alaturarea cuvintelor "flue" (gripa în engleza) si corona, potrivit presei locale citata marti de Agerpres. Laboratorul…

- Primul caz de „Flurona”, o combinație intre gripa și COVID-19, este un subiect ce a starnit panica și curiozitate in același timp. In acest sens, medicii au venit pentru a desluși misterul. Ce complicații ar putea aduce Flurona? Primul caz din lume de „Flurona” a fost raportat oficial in Israel. Este…

- Regiunea spaniola Catalonia a confirmat luni mai multe cazuri de „flurona”, adica infectarea simultana cu gripa si coronavirusul SARS-CoV-2, primele descoperite in Spania, informeaza Digi24 . Desi nu este o situatie des intalnita, intr-o perioada cu circulatie virala intensa poate surveni coexistenta…

- Regiunea spaniola Catalonia a identificat mai multe cazuri de ''flurona'', adica infectarea simultana cu gripa si coronavirusul SARS-CoV-2, primele descoperite in Spania, dar acestea sunt putine si nu prezinta o evolutie mai severa decat infectarea doar cu coronavirus, relateaza luni agentia EFE. Desi…

- Flurona este noua infectare simultana cu COVID-19 și gripa descoperita pentru prima data in Israel. Cum orice tulpina de Coronavirus s-a raspandit intr-un ritm alert, fie ca a fost vorba de virusul Delta sau Omicron, ne așteptam oricand sa apara și acest virus cat de curand in Romania. Cat de periculoasa…

- Masca de protecție, limitarea timpului petrecut in locurile aglomerate și chiar testarea anti-Covid inainte de mesele festive se numara printre sfaturile medicilor consultați de Libertatea pentru ca romanii sa treaca peste sarbatorile de iarna, mai ales dupa confirmarea noii tulpini, Omicron, pe teritoriul…

- „Medicii cei mai importați din Israel au aparut in media ca sa explice importanța vacinarii. Nici azi mulți oameni nu ințeleg ce este acest Covid și cred ca este un fel de gripa, insa este o boala extrem de grava. Aveam zile cand plangeam cand vedeam cați oameni mureau zilnic de Covid in Romania. Este…