Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat marti seara ca a aprobat planurile unei ofensive in Liban, in contextul unei intensificari a confruntarilor armate transfrontaliere cu militiile șiite libaneze Hezbollah. In cadrul unei ”reevaluari a situatiei” efectuate marti in prezenta generalului de divizie Ori Gordin,…

- Israelul nu a fost implicat in niciun fel in moartea președintelui iranian Ebrahim Raisi și a ministrului sau de externe Hossein Amir Abdollahian, a declarat un oficial pentru agenția de presa Reuters, citata de Sky News . „Nu am fost noi”, a declarat oficialul, care a cerut sa ramana anonim.In prezent,…

- In Jabalia, in nordul Gazei, bombardamente israeliene de artilerie au continuat peste noapte. Potrivit locuitorilor, tancurile au demolat case si magazine in drumul lor. Luptele continua si in orasul sudic Rafah, de unde mii de civili continua sa fuga, informeaza Rador Radio Romania.

- VIDEO In plin razboi cu Iranul, Israelul a ucis un comandat de top din gruparea Hezbollah: atac fulger cu droneTensiunea escaladeaza in Israel! Armata israeliana și gruparea Hezbollah din Liban au avut un schimb de focuri marți, grupul lansand doua drone de atac in nordul Israelului, in timp ce un comandant…

- Mesajul așteptat de toata lumea! SUA nu vor nici o 'escaladare', nici un 'razboi' cu Iranul (Casa Alba)Statele Unite nu vor nici o "escaladare", nici un "razboi in toata regula cu Iranul", a insistat duminica un purtator de cuvant al Casei Albe,

- Statele Unite nu vor nici o „escaladare”, nici un „razboi in toata regula cu Iranul”, a insistat duminica un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, la o zi dupa ce Republica Islamica a lansat un atac fara precedent asupra Israelului, relateaza AFP.

- Armata israeliana a anunțat ca a ucis, duminica, un comandant Hezbollah intr-un atac aerian asupra unui vehicul in Liban. Este vorba de Ismail Al-Zin, un comandant al unitații de rachete antitanc a Forțelor Radwan ale Hezbollah, scrie Reuters.

- Armata israeliana a anunțat duminica ca a efectuat un atac aerian impotriva unui centru de comanda operat de gruparea armata palestiniana Jihadul Islamic in curtea spitalului Al-Aqsa din Fașia Gaza, conform Reuters, scrie Rador Radio Romania. "Centrul de comanda și teroriștii au fost loviți cu precizie,…