Cimitirele din Turcia și Siria, neincapatoare din cauza cutremurelor. Se ingroapa cadavre chiar și noaptea tarziu, cu ajutorul voluntarilor, anunța Mediafax.

In ziua de joi, 9 februarie 2023, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.

Bilantul victimelor seismului care a lovit luni Turcia si Siria se ridica la peste 11.200 de morti, potrivit celor mai recente cifre comunicate miercuri, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

Peste 8.700 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade și a sute de replici in Turcia și Siria.

Qatar a anunțat marți ca va trimite 10.000 de case mobile in Turcia și Siria dupa cutremurele violente care au lovit cele doua țari, potrivit agenției Anadolu.

Cu o magnitudine de 7,8, primul cutremur care a lovit sud-estul Turciei a fost unul dintre cele mai puternice pe care le-a inregistrat vreodata aceasta țara. In fiecare an, exista mai puțin de 20 de cutremure mai mari de magnitudinea 7 oriunde pe planeta.

Anul acesta, in numeroase tari din cele patru colturi ale lumii se va merge la urne. Din Pakistan si pana in Finlanda, din Argentina si pana in Spania, in numeroase locuri din lume popoarele vor stabili directia in care se va indrepta tara lor. Insa cele mai importante alegeri din toate cele enumerate

Atacurile lansate de Turcia in Siria - incepand cu Kobani - impotriva kurzilor, care au inceput pe 19 noiembrie și au continuat ieri prin operațiunea pe care turcii au numit-o "Gheara-Sabie" (Claw Sword), au fost pentru majoritatea experților „cronica unei morți anunțate".