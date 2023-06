Stiri pe aceeasi tema

- Barajul hidrocentralei Nova Kahovka, situata pe cursul fluviului Nipru, a fost complet aruncat in aer, in noaptea de 5 spre 6 iunie, dupa ce in toamna anului trecut a suferit distrugeri parțiale, spre malul drept, in urma unor bombardamente. Kievul acuza Moscova de sabotarea barajului, iar publicația…

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri, 31 mai, ca a "distrus" ceea ce susține ca a fost ultima nava de razboi a Ucrainei, informeaza The Moscow Times.Nava de debarcare Iuri Olefirenko a fost lovita luni de armamentul de "inalta precizie" al Forțelor Aerospațiale Ruse in portul Odesa din Marea…

- Este pentru prima data cand Kievul isi expune public pozitia fata de problema amoniacului rusesc, pe care Moscova doreste sa il expedieze printr-o conducta ce traverseaza Ucraina pana la Marea Neagra. Rusia, un exportator major de amoniac, a facut presiuni pentru reluarea livrarilor de amoniac prin…

- Potivit Reuters, oricine va castiga alegerile din Turcia din aceasta luna este de asteptat ca acest stat, care este un membru important in NATO, sa mentina relatiile cordiale cu Rusia, dupa ce politica externa a Ankarei a suferit deja timp de mai multi ani schimbari dramatice. Turcia a facut un exercitiu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat joi (27 aprilie) primul apel telefonic intre președintele chinez Xi Jinping și ucraineanul Volodimir Zelenski de la invadarea Ucrainei de catre Rusia. „Acest lucru nu schimba faptul ca statul din Asia, China, nu a fost capabil sa condamne razboiul…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, și-a exprimat nedumerirea fata de declarațiile autoritatilor de la Washington, potrivit carora avioanele de lupta rusești Suhoi au acționat in mod nesustenabil si neprietenos cu mediul in legatura cu drona americana deasupra Marii…