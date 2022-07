Presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, nu a renunțat la intenția de a efectua o vizita in Taiwan in luna august, scrie vineri The Washington Post. Nanci Pelosi se gandește sa efectueze vizita „in zilele urmatoare”, potrivit sursei citate. Turneul ar urma sa includa Japonia, Coreea de Sud, Malaezia și Singapore, potrivit CNN.

