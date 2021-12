RISC de AVALANȘĂ în staţiunile montane din România. Avertismentul președintelui Salvamont pentru turişti RISC de AVALANȘA in statiunile montane din Romania. Avertismentul președintelui Salvamont pentru turisti RISC de AVALANȘA in statiunile montane din Romania. Avertismentul președintelui Salvamont pentru turisti „Anunțam pe toate canalele mass media despre acest risc de avalanșa. In acest moment avem un risc de gradul 3, adica risc insemnat de avalanșa. Masuratorile sunt facute de colegii noștri de la Administrația Naționala pentru Meteorologie și echipele de salvare montana pe care le avem in bazele din munte. Intr-adevar, riscul este ridicat. Pe fețele nordice avem acumulari foarte mari de zapada.… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra este pe locul 9 in lume ca numar de avalanșe cu victime, a declarat președintele Salvamont Romania, Sabin Cornoiu, și a indemnat turiștii sa manifeste prudența și sa incerce sa evite zonele in care se formeaza astfel de fenomene. „Anunțam pe toate canalele mass media despre acest risc de…

