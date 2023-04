Stiri pe aceeasi tema

- Este risc mare de avalansa la altitudini de peste 1.800 de metri, in Muntii Fagaraș și Paring-Șureanu, anunța Administrația Naționala de Meteorologie din Romania. Riscul de avalanșa este de nivel 4 din 5, in Munții Fagaraș, Paring-Șureanu, potrivit Buletinului nivometeorologic al Administrației Naționale…

- Ninsorile abundente din ultima perioada au adus pe varfurile montane cantitați mari de zapada, iar salvamontiștii ii avertizeaza pe turiști sa nu meaga la altitudini mai mari de 1800 de metri, pentru ca riscul producerii de avalanșe este, acum, extrem de ridicat. Pasionații de munte și zapada trebuie…

- A fost emis un cod roșu de avalanșa in Romania, iar turiștii amatori de zapada și sporturi de iarna sunt sfatuiți sa evite zonele respective in urmatoarea perioada, pentru evitarea unui dezastru. Iata despre ce regiuni este vorba!

- Ninsorile din ultima perioada au fost așteptate de toți romanii, insa au creat și o mulțime de efecte negative. A fost emis un cod roșu de avalanșa in Romania, iar turiștii care vor sa se bucure de zapada și sporturi extreme, sunt sfatuiți sa evite aceste zone in urmatoarea perioada.

- Dupa ninsorile abundente din ultimele zile, pericolul de avalanșa a crescut in Romania. Este Cod roșu de avalanșa in Munții Fagaraș, Bucegi, dar și in masivele Țarcu Godeanu și Parang-Șureanu. La Ranca, troienele depașesc doi metri inalțime. Stratul de zapada depus este instabil, așa ca salvamontiști…

- Agenția Naționala de Meteorologie anunța ca riscul de avalanșa este crescut in toți munții din Romania, inclusiv in cei din județul Bistrița-Nasaud, Calimani și Munții Rodnei. Riscul de avalanșa in Munții Rodnei și Calimani a ajuns la gradul al doilea din cinci, conform buletinului nivometeorologic…

- Salvamontistii avertizeaza ca in toate masivele din Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1800 de metri, este risc insemnat de avalanse, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Salvamontistii prahoveni anunta ca, in urma ninsorilor din ultima perioada, stratul de zapada la Varful Omu din Bucegi este de un metru, insa sunt zone in care zapada viscolita a format troiene de trei-patru metri. Turistii sunt sfatuiti sa nu intre pe traseele de abrupt, intrucat acestea nu sunt…