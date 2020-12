In acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 83 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini de peste 1800 metri și 2 (moderat) sub aceasta altitudine, pe o scala 1-5. Traseele montane din județul Argeș, care acced […] Articolul Risc de avalanșa in Muntii Fagaraș. Zapada masoara 83 de centimetri la Balea Lac apare prima data in Observator de Argeș .