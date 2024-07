Risc crescut de incendii şi restricţii de circulaţie în Macedonia de Nord, anunță MAE. Avertizarea, valabilă până la finalul lunii august Ministerul de Externe a anunțat marți, 2 iulie, ca romanii care vor sa calatoreasca in Macedonia de Nord in perioada 1 iulie - 31 august trebuie sa se aștepte la o vreme caniculara, cu temperaturi peste normalul perioadei, iar acest lucru crește riscul producerii incendiilor de vegetatie.„Incendiile de vegetație pot sa provoace perturbari ale traficului rutier și pot spori timpul de așteptare la punctele de trecere ale frontierei macedonene”, a transmis instituția condusa de Luminița Odobescu.In aceste condiții, circulația mașinilor cu o greutate totala de peste 15 tone va fi restricționata pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

