Risc crescut de incendii din cauza bateriilor neseparate de deșeurile electrice și electronice. Multe sunt aruncate în mediul înconjurător! Risc crescut de incendii din cauza bateriilor neseparate de deșeurile electrice și electronice. Multe sunt aruncate in mediul inconjurator! Deși exista in vigoare norme europene transpuse in legislația naționala, ce impun standarde stricte pentru colectarea și reciclarea acumulatorilor, deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sunt adesea aruncate in natura sau colectate fara a fi separate in prealabil de de bateriile pe care le conțin. Acestea sunt ușor inflamabile, pot cauza incendii atat in mediul inconjurator, cat și in tomberoanele de gunoi, in camioanele ce transporta deșeurile… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

