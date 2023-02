ANM transmite avertizari de risc mare de avalanșa in mai multe masive montane, valabile in intervalul 26 februarie, ora 12.00 – 27 februarie, ora 20.00. In aceasta perioada vor fi ninsori insemnate cantitativ. In Masivele Rodnei, Calimani, Bistriței, Ceahlau riscul de avalanșa este de nivel 4 din 5, iar in restul masivelor nivel 3 din […] Source