RISC CRESCUT! APELUL CNMR către instituţiile statului, lideri politici şi protestatari! Evenimentele si evolutia interna sunt de o gravitate extrema si CNMR condamna actele de violenta comise, indiferent daca victime au fost protestatari sau jandarmi. In acest moment, CNMR se abtine de la speculatii privind vinovatia si scenariile din spatele evenimentelor tragice din aceste zile insa facem APEL catre decidentii Romaniei sa trateze situatia cu calm si responsabilitate. Ranirea cetatenilor romani indiferent de care parte se afla sau in cel mai rau caz decesul vreunui cetatean roman va lasa urme adanci in anul Marii Uniri asupra mentalului colectiv si va deturna ireversibil… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

