Riposta rusească: Lista completă a britanicilor interzişi „Conducerea britanica agraveaza in mod deliberat situația din jurul Ucrainei, furnizand regimului de la Kiev arme letale și coordonand eforturi similare ale NATO”, se spune intr-o declarație a ministerului rus de Externe. Boris Johnson a intrat deja pe lista neagra a Moscovei, dupa cum se știe, dar Rusia se razbuna și pe alți demnitari britanici. Respectiv, interzice intrarea pe teritoriul sau pentru ministrul de Externe Liz Truss, ministrul Apararii Ben Wallace si alti membri ai guvernului si politicieni britanici. „Masura a fost luata ca raspuns la campania mediatica si politica care vizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

