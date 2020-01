Stiri pe aceeasi tema

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, spune ca Dragnea a fost condamnat pentru o fapta ce nu e prevazuta de legea penala. Ea spune ca fapta de abuz in serviciu a fost clarificata prin doua decizii ale CCR.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe ninsorile și inghețul ”Asa…

- Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea prin care Liviu Dragnea a solicitat instanței europene sa constate ca s-ar fi comis abuzuri in cazul sau deoarece n-ar fi fost condamnat in Romania de catre o instanța specializata in judecarea faptelor de corupție, scrie G4media.ro. Instanța a respins acțiunea…

- Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, spune ca fostul lider PSD spera sa petreaca sarbatorile acasa. Marți, ICCJ judeca recursul in casație și contestația in anulare depuse de fostul lider PSD.

- Curtea Suprema a respins contestatia in anulare formulata de fostul lider PSD. Liviu Dragnea a fost adus marti dimineata la instanta suprema, unde judecatorii analizeaza contestatia depusa de fostul lider PSD impotriva sentintei definitive la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat, marti, ca acesta se considera in continuare un om nevinovat, iar ceea ce a sustinut la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cadrul contestatiei in anulare, este perfect legal si admisibil. Teodosiu spera ca Dragnea sa fie liber cat mai curand.

- Fostul președinte al Consiliului județean Teleorman, Liviu Dragnea nu renunța la lupta. Acesta a transmis un gand din spatele gratiilor, de la Rahova. Dragnea a postat pe o rețea de socializare un mesaj pentru Romania, dar și despre viața din pușcarie. Dragnea a vorbit despre țara și despre libertate,…

- Printre cei peste 15.000 de detinuti care si-au exprimat intentia sa voteze duminica, prin intermediul urnei speciale, s-ar putea afla si persoanele publice care executa pedepse privative de libertate, de la Liviu Dragnea pana la Radu Mazare, scrie Mediafax.Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Din spatele gratiilor, Liviu Dragnea lanseaza un atac necruțator la adresa Vioricai Dancila. Fostul lider o acuza pe cea pe care el a numit-o premier ca ar fi fraudat banii Uniunii Europene prin salariul asistentei pe care o avea când era europarlamentar.