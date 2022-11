Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 08:08 - Primarul Kievului, fostul campion mondial la box Vitali Klitschko, a ripostat duminica la criticile președintelui Ucrainei cu privire la masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitori sa reziste la intreruperile de energie electrica, descriind disputele ca fiind „fara sens” in contextul…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a reacționat duminica la criticile aduse de președintele Volodimir Zelenki cu privire la masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitorii capitalei sa reziste in fața intreruperilor de energie electrica și caldura. El spune ca disputa este „fara sens” și ca nu se va implica…

- Primarul Kievului, fostul pugilist profesionist Vitali Klitschko, a ripostat duminica la criticile aduse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitorii capitalei sa reziste in fața intreruperilor de energie electrica, descriind disputa ca fiind…

- Noi daune semnificative aduse barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei au fost observate in urma retragerii trupelor ruse din orasul Herson aflat in apropiere, potrivit informatiilor furnizate de compania americana de imagini satelitare Maxar, transmite Reuters. Maxar a informat ca imaginile arata…

- Un consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca cei doi recruți care au impușcat mortal 11 persoane și au ranit alte 15 intr-un poligon de tragere din regiunea rusa Belgorod ar fi comis atacul dupa o cearta pe teme religioase, scrie Reuters . Oleksii Arestovici, un consilier…

- Ucraina a incercuit fortele rusesti in jurul unui bastion care este esential pentru Moscova, in orasul de la est Liman, intr-o operatiune care este inca in desfasurare, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene, scrie The Guardian. Fortele Rusiei de la Liman sunt intre 5.000 si 5.500…

- Experții criminaliști ucraineni au exhumat pana in prezent 146 de cadavre, majoritatea civili, din situl de inmormantare in masa descoperit in apropierea orașului Izium, din estul Ucrainei, iar unele dintre acestea prezinta semne de moarte violenta, a anunțat luni guvernatorul regional Oleg Sinegubov,…

- Fortele ruse ataca pozitiile armatei ucrainene in regiunea Harkov (in nord-estul Ucrainei) cu lovituri de precizie, a transmis duminica Ministerul Apararii de la Moscova, citat de Reuters. Atacurile sunt realizate cu trupe aeropurtate, rachete si artilerie, a sustinut ministerul rus pe social media.…