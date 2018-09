„Dincolo de optiunile sau opiniile mele personale am discutat, astazi, cu colegii din BPJ (Biroului permanent Judetean - n.r.) pentru a stabili un punct de vedere comun in ceea ce priveste situatia interna din PSD. Le-am cerut sa fie deschisi si sinceri. La randul lor, acestia au discutat in aceasta perioada cu membrii si simpatizantii social-democrati din teritoriu. Oamenii sunt multumiti de programul de guvernare si de masurile adoptate de PSD intr-un an si jumatate de la castigarea alegerilor parlamentare. Motivat de acest fapt, mandatul primit a fost de sustinere a conducerii PSD si bineinteles…