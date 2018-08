Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a obținut, sambata, a treia victorie din tot atatea partide disputate in noul sezon al Ligii a 2-a la fotbal. Formația pregatita de Viorel Moldovan a caștigat pe terenul celor de la Aerostar Bacau, scor 2-0.

- Campioana en-titre a Franței, PSG, a inceput in forța noul sezon competițional din Hexagon. In prima etapa a acestui sezon de Ligue 1, PSG a invins cu scorul de 3-0 formație Caen. Cu starul brazilian Neymar jr. in mare pofta de joc, PSG a caștigat fara emoții duelul cu Caane spre satisfacția tehnicianului…

- Universitatea Craiova a reușit sa obțina prima victorie din actualul sezon al Ligii 1, in etapa a patra, pe terenul celor de la Dunarea Calarași. Formația pregatita de Devis Mangia a avut o evoluție foarte buna și s-a impus cu 3-1.

- FC Ripensia se intoarce cu bine din prima deplasare a campionatului. Timișorenii s-au vazut egalați in repriza secunda de Dacia Unirea Braila, formație care de abia s-a incropit pentru noul sezon. Mai mult, gazdele puteau prelua conducerea, dar au irosit o lovitura de pedeapsa. Pana la urma elevii lui…

- Formația din Ciarda Roșie a inregistrat un succes in ultimul joc dinaintea startului campionatului. FC Ripensia Timișoara s-a impus cu 2-1 in fața divizionarei C CSM Reșița, pretenedenta la promovare și in viitorul sezon. Roș-galbenii au ajuns totodata la opt nume noi in aceasta vara. Dupa trei eșecuri…

- Formația pregatita de Ciprian Urican a obținut in aceasta seara cea de-a doua victorie consecutiva in teste. Ripensia Timișoara invins-o cu 5-0 pe Fortuna Becicherecu Mic, caștigatoarea fazei județene a Cupei Romaniei. Nou promovata in D a rezistat bine doar pana la pauza. Gazdele din Ciarda Roșie au…

- Ripensia a disputat azi a treia partida de verificare a verii. In primu joc din cadrul stagiului de pregatire maghiar elevii lui Ciprian Urican au cedat in fața colegei UTA, scor 0-2. Roș-galbenii au avut și la acest meci jucatori folosiți in premiera. Catalin Tineiu a fost titular iar niponul Takenori…

- Formatia din Ciarda Rosie a inceput astazi cantonamentul de opt zile din Ungaria. Ripensia a renuntat la cațiva jucatori care s-au antrenat in aceasta vara sub comanda lui Ciprian Urican, in schimb in lotul pentru Bekescsaba au aparut japonezul Takenori Kawagoe (Mama Mia) și Catalin Tineiu (FC Hermannstadt).…