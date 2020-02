Stiri pe aceeasi tema

- Ros-galbenii au spart azi gheata in amicalele iernii. Ripensia Timisoara a invins in cel de-al doilea joc din cadrul stagiului turcesc prim-divizionara kosovara Flamurtari Pristina, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate de tanarul Vlad Chera. Echipa lui Alexandru Pelici a totalizat circa cinci ore…

- RIPENSIA TIMIȘOARA // Trendul de a inregimenta jucatori din Republica Moldova continua in campionatele interne. Vineri, De Ziua Micii Uniri, Ripensia Timisoara a anuntat intelegeri cu trei jucatori de peste Prut: Ivan Urvantev – fost international U21, respectiv gemenii Andrei si Valerii Macritchii…

- Dupa douazeci și doua de etape, sezonul Ligii I la fotbal a fost intrerupt și va fi reluat la 3 februarie 2020.FC Viitorul este pe locul 6 (ultimul care asigura calificarea in play-off) cu 35 de puncte.In sezonul regulat mai sunt patru etape de disputat, perioada in care echipa constanțeana trebuie…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa se impuna azi pe „Electrica” dupa un meci pe care l-a dominat in mare parte. Ros-galbenii au facut doar 0-0 cu Viitorul Pandurii, vecina de clasament. In prima repriza golgheterul Albert Voinea a ratat un penalty obtinut de Vlad Chera. In primele minute nu s-au inregistrat…

- Liga 2 continua cu runda a 19-a. Se disting partidele U Cluj - ASU Poli, UTA - Farul și Petrolul - Gloria Buzau. Sambata, 23 noiembrie11:00 Dunarea Calarasi - Metaloglobus Bucuresti 11:00 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Fotbal Club Arges11:00 Ripensia Timișoara - Viitorul Pandurii Targu Jiu11:00 Sportul…