Ultimul meci al anului in Liga a 2-a are loc la Timisoara, in legendarul cartier Fabric, intre Ripensia și Farul, luni de la ora 14.00. Partida este o restanța din etapa a 14-a, iar pentru fiecare echipa are o insemnatate diferita. Timișorenii vor sa caștige pentru a parasi ultimele locuri din clasament, in timp ce ... The post Ripensia, ultimul bal in acest an. Baietii lui Petruescu vor sa „stinga" Farul