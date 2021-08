Stiri pe aceeasi tema

- Ros-galbenii revin maine pe „Electrica” dupa succesul obtinut in deplasare, scor 2-0 cu nou promovata CSC Selimbar. Cosmin Petruescu, „principalul” Ripensiei, spera acum ca elevii sai sa obtina si prima victorie pe teren propriu, dupa doua remize in debutul sezonului. Adversarul pare unul la indemana,…

- Medicii atrag atenția cu privire la testele antigen facute acasa. Mulți și le fac singuri, testele arata ca sunt negativi, adica nu sunt infectați și abia cand starea lor se inrautațește sunt confirmati pozitiv prin testele PCR. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara a explicat…

- Ripensia nu a profitat de programul bun pe care l-a primit la startul Ligii 2. Dupa ce au remizat spectaculos cu Dunarea (3-3) in runda inaugurala, ros-galbenii nu au putut trece azi, tot pe „Electrica”, de modesta Unirea Dej. S-a incheiat 0-0 intr-un meci in care oaspetii recent promovati nu au parut…

- Ros-galbenii au fost condusi, au rasturnat tabela inainte de pauza, doar pentru a se vedea din nou in dezavantaj pe tabela in partea a doua a meciului de pe teren propriu din prima etapa a Ligii 2. Ripensia a salvat pana la urma un punct si chiar putea sa le ia pe final pe toate […] Articolul Ripensia…

- SSU Politehnica si Ripensia si-au programat sambata un amical – „repetitie generala” inainte de startul Ligii 2. Gazdele ros-galbene, caci jocul se desfasoara pe stadionul „Electrica”, au anuntat ca la acest meci test va fi permis accesul publicului cu respectarea prevederilor actuale. Atat Ripensia,…

- Ripensia a disputat azi, pe „Electrica”, un nou amical. De aceasta data adversarul ros-galbenilor a fost divizionara „C” din Oradea, CAO, grupare care a fost depasita cu 4-0 (1-0). Poarta ros-galbenilor a fost aparata de timisoreanul Ionut Rus, goalkeeper sosit de la CFR Cluj. Dupa ce a jucat miercuri…

- Ripensia Timisoara a sunat adunarea azi la baza „Electrica” cu 23 de jucatori, dintre care multi juniori proprii si doar tineri sositi de la echipe din zona. Antrenorul Cosmin Petruescu si presedintele Dumitru Mihu considera ca situatia este una normala acum, daca se tine cont ca ros-galbenii si-au…

- Astazi, 21 iunie, in jurul orei 10:30, pe terenul II din complexul ”Electrica” a inceput primul antrenament al Ripensiei, din perioada pre-competiționala. Cu echipa timisoreana se pregateste si Gariel Torje, care acum nu are contract. Sub comanda lui Cosmin Petruescu, lotul cu care se demareaza aceasta…