Stiri pe aceeasi tema

- Doua centre de solidaritate cu Ucraina s-au deschis in București, a anunțat deputatul Sebastian Burduja. Ambele centre la care se refera Sebastian Burduja sunt in Sectorul 1 – in condițiile in care Burduja este președintele filialei PNL Sector 1. „In intunericul și ura din ultimele zile, de la cațiva…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi inca doua sosiri in lotul pentru partea a doua a stagiunii. Ros-galbenii l-au „repartriat” pe atacantul Claudiu Matis, marcator in testul jucat mai devreme cu Periam (scor 7-1), si l-au imprumutat pe fundasul Marco Mircea, de la Politehnica. Matis (23 ani) a facut parte…

- Ripensia Timișoara a decis sa nu mai dispute amicalul din deplasare cu CSM Deva. Ros-galbenii au motivat ca au luat aceasta hotarare in scop preventiv dupa ce numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 a crescut in ultimele zile, atat in oras, cat si in tara. Jocul cu hunedorenii ar fi urmat sa se dispute…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi primul transfer al clubului in noul an, daca exceptam revenirile din imprumut ale lui Dobre si T. Calin. E vorba de sarbo-croatul Nebojsa Ivancevic, jucator de profil ofensiv in banda stanga care a fost prezent si la reunirea ros-galbenilor. Acesta s-a consultat cu un…

- Ripensia Timisoara s-a reunit astazi pentru pregatirea partii secunde a stagiunii de Liga 2. Una cu probabil doar noua jocuri (si) pentru ros-galbeni, motiv de nemultumire pentru patronat. Doar 20 de jucatori au efectuat primul antrenament al anului sub comanda tehnicianului Florin Fabian. Printre ei…

- Ripensia Timișoara a anunțat azi doua plecari din lotul cu care a fost incheiat anul 2021. Atacanții Nemanja Sokovic și Mihai Ion și-au reziliat intelegerile cu ros-galbenii. Contractele au fost inchise de comun acord conform comunicatului clubului. Sokovic (25 ani) a venit la „Ripi” in vara lui 2020…

- In cadrul ultimei ședințe din 2021 a Consiliului Federal al Federației Romane de Atletism, s-au acordat și premii pentru cei mai valoroși sportivi și antrenori ai țarii in acest sezon competițional. Printre laureați s-au regasit și reprezentanții Clubului Sportiv Școlar Ploiești, componenți ai lotului…

- Din 7 decembrie a inceput, la Miercurea Ciuc, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 metri. Iar medaliile nu s-au lasat asteptate din partea sportivilor de pe Bega. In prima zi Andrei Șimon s-a clasat pe ultima treapta a podiumului la 200 de metri, in timp ce…