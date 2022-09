Stiri pe aceeasi tema

- Echipele vestice si-au aflat programul din turul 3 al Cupei, faza in care au intrat in competitie si toate divizionarele secunde. Calificate din turul 2, Avantul Periam si CSC Ghiroda vor primi acasa replica celor de la CSC Dumbravita si Ripensia Timisoara. Politehnica Timisoara, protagonista in sezonul…

- Cinci tineri din generatia 2004 a Politehnicii Timisoara au fost imprumutati pana la finalul sezonului 2022-23 la formatii timisene din Liga 2 si Liga 3. Fundasul Tudor Motiu si atacantul Robert Ehling revin la CSC Dumbravita (Liga 2), respectiv CSC Ghiroda si Giarmata Vii (Liga 3), in timp ce mijlocasii…

- CSM Lugoj și-a aflat adversara din Turul 2 al Cupei Romaniei la fotbal, in care vor evolua echipele calificate din primul tur, formațiile de Liga 3 care nu au intrat in competiție in turul 1 și o echipa de Liga 2. In urma tragerii la sorți, CSM Lugoj (care evolueaza in Liga 4) va intalni,…

- Echipele din Timiș care evolueaza in eșalonul secund al fotbalului romanesc și-au jucat astazi la aceeași ora meciurile din etapa a doua a campionatului. Ripensia Timișoara – Unirea Slobozia 1-2 Oaspeții au deschis scorul rapid pe arena „Electrica” din Timișoara, in minutul 3, prin Ciprian Rus. Jumatate…

- CSC Dumbravita a pierdut primul test din aceasta vara. Esecul proaspetei divizionare secunde a venit la Lugoj, cu o conjudeteana din „C” – CSC Ghiroda si Giarmata Vii. Singurul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Mancas. Alb-verzii l-au testat cu aceasta ocazie pe suedezul Oliver Bryneus. Tismonar,…

- Andrei Fagarașanu și Dumitru Schinteie, jucatori care in sezonul trecut au evoluat la CSC Dumbravita, echipa care a promovat in cel de-al doilea esalon fotbalistic, au semnat cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii.

