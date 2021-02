Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei de rugby incepe, in luna martie, partidele din noua ediție a Rugby Europe, acest debut fiind practic inceputul campaniei de calificare pentru cel mai important obiectiv, Cupa Mondiala din 2023, care va avea loc in Franța.Federația Romana de Rugby a anunțat un lot de 50 de ...

- Jucatorii Bogdan Nicolescu și Tudor Fometescu, componenți ai triplei campioane CSM CSU Oradea, fac parte din lotul echipei naționale a Romaniei pentru ultimele doua partide din preliminariile de calificare la EuroBasket 2021.

- Alb-violetii au disputat astazi a doua partida de verificare din acest an, dupa un 6-1 in weekend cu Pobeda Dudestii Vechi. CSM Resita, formatia gazda, s-a impus cu 3-1 (1-0) pe terenul sintetic al arenei “Mircea Chivu”. Golul Politehnicii a fost marcat de Stjepan Plazonja. Jocul a fost compus din doua…

- ASU Politehnica si-a inceput astazi stagiul programat pana la urma pe plan local. Lotul pregatit de Dan Alexa nu e lipsit de noutati. Romario Rus, care a marcat chiar impotriva alb-violetilor in toamna din postura de jucator al celor de la ACSF Comuna Recea, s-a alaturat echipei timisorene. Rus (26…

- Inca un junior promitator din cadrul clubului Politehnica a semnat in preajma sarbatorilor de iarna primul sau contract de fotbalist profesionist cu divizionara secund. Mijlocasul Luchian Andrei Gologan si-a pus semnatura pe o intelegere valabila pana in vara anului 2023! Luchian Gologan s-a nascut…

- ARAD. Antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint a fost dezamagit dupa infrangerea cu Universitatea Craiova. Atat de tare, incat a anunțat ca la finalul turului vor avea loc „mișcari de trupe” in lot.

- ASU Politehnica a inceput anul cu un meci in compania Rapidului si il va incheia, de asemenea, tot cu o partida oficiala in compania „fratilor” din Giulesti. Dan Alexa si-a dorit sa vorbeasca despre derby cu cateva zile bune inainte pentru a pregati in detaliu meciul care ii poate duce pe alb-violeti…

