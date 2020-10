Stiri pe aceeasi tema

- Turul 3 al Cupei Romaniei la fotbal a adus in competitie si zece echipe din Liga secunda, dar si un derby al judetului Timis. Ghiroda si Dumbravita au jucat un meci direct pentru a ajunge in turul urmator, unde vor intra si Ripensia sau ASU Politehnica. Ghiroda a eliminat doua echipe dintr-un judet…

- „Leii” din Banat au aflat programul meciurilor din cadrul turneului grupei C al Cupei Romaniei de baschet masculin. Intrecerea se va desfașura la Sibiu, intre 17 și 20 octombrie, cu participarea echipelor SCM Timișoara, CSM Targu Jiu, CSO Voluntari și CSU Sibiu. Alb-violeții iși vor masura forțele in…

- Departamentul Competiții al FRF a realizat, conform criteriului geografic, imperecherea echipelor participante in turul 3 al Cupei Romaniei, ediția 2020-2021. Astfel, miercuri, 7 octombrie, de la ora 14.30, SR Brașov va intalni, in deplasare, pe AS FC Pucioasa, echipa din liga a treia. Adversarii sunt…

- Handbaliștii alb-violeti au azi o zi de pauza intre turneul de Cupa Romaniei și cel de campionat, care ia startul tot la Sfantu Gheorghe. SCM Politehnica pregatește jocul cu Potaissa Turda, programat maine la ora 17, in prima runda a Ligii Zimbrilor. Violeții s-au ”rodat” in turneul de Cupa Romaniei,…

- SCM Politehnica, fosta detinatoare a Cupei Romaniei, nu va reveni cu mana goala din Covasna. Handbalistii alb-violeti au castigat astazi finala mica a competitiei in moderna sala Polivalenta din Sfantu Gheoghe, dupa ce au invins-o pe CSM Bacau cu 30-28. Timisorenii au dominat jocul pentru medalia de…

- Formatia de handbal alb-violeta a cedat in semifinalele Cupei Romaniei la Sf. Gheorghe. SCM Politehnica a condus cu 10-6 la pauza pe Dobrogea Sud Constanta dupa un joc superior prestat de elevii lui Vlad Caba. Formatia de la malul marii a revenit insa in repriza secunda si s-a impus cu 24-20. Poli s-a…

- SCM Politehnica se pregateste de neobisnuitul start de sezon pe timp de pandemie, dar si de lupta finala pentru Final Four-ul Cupei Romaniei 2019-20. Alb-violetii pleaca maine spre Sf. Gheorghe, unde vor disputa nu mai putin de cinci jocuri in doar sase zile. Primul duel de foc pentru alb-violeti va…

- „Amatorismul a invins performanta”. Ca, asa se poate descrie in cateva cuvinte duelul desfasurat miercuri dupa-amiaza, la Simleu Silvaniei, intre Sportul din localitate si Sport Club Municipal Zalau, din cadrul primei faze a Cupei Romaniei. Echipa zalauana pornea din postura de favorita certa, in timp…