- Al 5-lea joc de pregatire pentru divizionara secunda Ripensia a insemnat si a treia victorie la rand. Astazi, la Sannicolau Mic in judetul Aard, Ripi a trecut de Soimii Lipova cu 4-1. Cele doua echipe s-au intalnit pe „Electrica” in urma cu doua saptamani, aradenii impunandu-se atunci neasteptat cu…

- Ripensia a obtinut al doilea succes la rand in testele verii. Victoria de azi de la Gara Mica a venit pe seama partenerei de campionat CSM Resita. A fost 1-0 pentru gazdele timisorene, singurul gol al partidei venind in partea secunda, cand Ivan Urvantev a profitat de o gafa de portar. Dupa 3-2 cu CSU…

- Dupa un 2-2 destul de incurajator cu Universitatea Craiova, Ripensia a jucat al doilea meci pe timp de pandemie cu singura divizionara C aradeana care și-a facut testele Covid-19, Șoimii Lipova. Jocul s-a disputat pe arena Electrica și a avut un rezultat neașteptat. Ripi a jucat o prima repriza slaba…

- Ripensia a disputat azi pe „Electrica” doar al doilea joc de pregatire al verii si primul de pe teren propriu al perioadei. Adversara Soimii Lipova a pus destule probleme si s-a impus cu 3-2 dupa ce la un moment dat divizionara C avut chiar un avantaj de trei goluri! Ros-galbenii au stat mai bine fizic…

- Dinamo a pierdut cu Viitorul, 0-1, și este ultima in Liga 1, avand șase infrangeri la rand. Dupa meci, Cristi Pulhac (35 de ani), fost fundaș la Dinamo, a fost indrebat ce parere are despre slovacul Lukas Skovajsa (26 de ani), actualul fundaș stanga de la Dinamo, și a avut o replica ironica. „Cred…

- Conducerea ros-galbenilor a trasat in mare parte planurile pentru reluarea pregatirii jucatorilor „la comun” pentru sezonul viitor. Ripensia se va reuni sub comanda noului tehnician Cosmin Petruescu luni, 6 iulie, si are setat un cantonament in perioada 15-24 iulie. Ripensistii din zona Timisoarei s-au…

- Mihai Mocanu a inceput fotbalul la Constanta, dar s a consacrat la Petrolul Ploiesti La Campionatul Mondial din Mexic 1970, a jucat integralist pentru Romania In sezonul 1965 1966, a iesit campion al Romaniei cu Petrolul Ploiesti Joi, 18 iunie, se implinesc 11 ani de la moartea fostului fotbalist constantean…