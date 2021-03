Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara are parte maine de un meci greu pe teren propriu, in compania celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, una dintre numeroasele pretendente la un loc in play-off-ul Ligii 2. Cosmin Petruescu, tehnicianul ros-galbenilor, se asteapta la un meci deschis oricarui rezultat pe arena „Electrica”,…

- Pe piața farmaceutica din Republica Moldova a ajuns un nou tip de test rapid la coronavirus. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit este disponibil in rețelele de farmacii, la preț de 140 de lei, iar producatorul promite o acuratețe de 98,5% la depistarea virusului inclusiv și a noilor tulpini ale acestuia,…

- Ripensia Timisoara are parte de un prim meci oficial pe teren propriu in anul 2021. Pe „Electrica” soseste FK Csikszereda Miercurea Ciuc, unul dintre cele mai bine organizate cluburi din Liga 2. Cosmin Petruescu, tehnicianul ros-galbenilor, a subliniat forta ciucanilor, dar in acelasi timp considera…

- Salvamontistii din Sinaia au intervenit joi pentru salvarea mai multor schiori si turisti care au ramas blocati pe domeniul schiabil, in zona Varfului cu Dor si in Saua Calugaru, din cauza vantului puternic, potrivit Agerpres. Citește și: Prima reacție adversa a unei persoane vaccinate anti-Covid,…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu aproape 30% anul trecut - cel mai sever declin anual din 1943 - ca efect al pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat miercuri Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters. In 2020,…

- Ripensia Timisoara si-a anuntat astazi programul de pregatire din startul lui 2021. Ros-galbenii vor disputa jocurile amicale in apropierea „casei” si vor efectua cel mai probabil un stagiu centralizat la Buzias, data fiind situatia epidemiologica actuala. Reunirea formatiei de pe „Electrica” e stabilita…

- Cei mai mulți romani vor petrece sarbatorile acasa, anul acesta. Unul din doi romani spune ca pandemia de Covid-19 i-a stricat planurile de Craciun, iar sanatatea este cel mai dorit cadou. O arata datele unui sondaj IRES.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a inceput, marti, platile pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 – Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit…