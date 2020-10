Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 24 octombrie, de la ora 11:00, in deplasare, cu Turris-Oltul Turnu Magurele, in etapa a IX-a a Ligii 2! Chiar daca rosso-nerii inca nu au antrenor principal dupa demisia lui Alex Pelici și se confrunta cu probleme de lot, pana in momentul de fața sunt neinvinși in…

- La inceputul lunii noiembrie ar urma sa fie demarate lucrarile la suprafata terenului de joc. Acestea vor viza drenajul si suprafata pe care ar urma sa fie pus in primavara un covor de iarba, revenirea pe terenul de la Targu Jiu fiind programata cu c...

- Fotbalistii de la Pandurii au sustinut ieri dimineata ultimul antrenament in Antalya. Dupa meciul programat duminica cu Kaimpasa Spor gorjenii au mai efectuat luni doua antrenamente si ieri dimineata inca unul, de astazi urmand sa reia pregatirea pe...

- Ripensia a castigat azi trei puncte mari. Ros-galbenii pregatiti de Cosmin Petruescu au reusit sa invinga cu 2-1 pe Gloria Buzau dupa un start de meci nefast. O contributie majora la cea de-a doua victorie stagionala a ros-galbenilor a avut-o Vlad Tudorache. Jocul de pe „Electrica” a inceput cu o faza…

- Conducatorii pandurilor au incercat ieri sa rezolve si transferurile plavilor Vranjkovic si Maksumic. Cei doi au sosit la Targu Jiu si sunt in negocieri cu Pandurii. Singurele divergente care stau in calea perfectarii tranzactiilor sunt legate de dur...

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat in aceasta dimineata programul partidelor care vor avea loc in etapa a VII-a a Ligii I. Astfel, derbiul Olteniei, dintre Universitatea Craiova si Pandurii, se va disputa la Targu Jiu luni, 13 septembrie, de la o...

- Pandurii pastreaza inca doua saptamani „lanterna rosie” in Liga I. Echipa lui Ionut Badea ramane pe ultimul loc si dupa meciul de la Cluj pierdut cu scorul de 2-1. Campionatul se va intrerupe pentru doua saptamani si echipa din Targu Jiu ramane cu do...

- Un nou jucator de la echipa constanteana, Luca Andronache, a debutat in Liga 1.In ultimul meci al sezonului 2019 2020, FC Viitorul a intalnit, astazi, in deplasare, Dinamo Bucuresti, meciul incheindu se cu scorul de 1 1.A fost o partida frumoasa, cu Viitorul avand o posesie mai buna, in timp ce gazdele…