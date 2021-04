Stiri pe aceeasi tema

- Plecat de la echipa cu cateva ore inainte ca Ripensia sa intalneasca Universitatea Cluj, se pare ca victoria impotriva ardelenilor a adus liniștea la clubul banațean, iar antrenorul a revenit langa formație. Cosmin Petruescu a preluat echipa din vara anului trecut și are meritul ca a creat un grup…

- Ripensia caștiga cu 2-1 meciul cu ”U” Cluj, dupa ce a intors din nou rezultatul. Echipa e la primul joc dupa demisia lui Cosmin Petruescu, acesta renuntand la post vineri seara dupa o intrevedere cu patronul Dumitru Mihu. Cu acest rezultat, Ripensia, care profita de esecul echipei din Recea de la Farul…

- Ripensiștii nu au timp prea mult de relaxare dupa victoria de sambata cu ACSF Recea (2-1). Miercuri, roș-galbenii au un joc in deplasare, etapa a 3-a din Liga 2 (play-out, grupa B) fiind ”intermediara”. Ripensia UVT va juca la CSM Slatina, partida fiind programata pe 14 aprilie, de la ora 12:00. Apoi,…

- In aceasta saptamana e programat un nou meci in Liga Zimbrilor, joi, 1 aprilie, cu Magnum Botoșani, in turneul organizat la Sfantu Gheorghe. Lotul alb-violet este mai puțin numeric decat la meciul de saptamana trecuta, așa cum a declarat antrenorul Vlad Caba. ”Suntem intr-o situație foarte neplacuta,…

- Ripensia obtine primul succes din 2021 pe terenul unei contracandidate la retrogradare, Slatina. Elevii lui Cosmin Petruescu au facut un meci foarte bun, incununat cu golul lui Ene din minutul 92 (1-0). Duelul echipelor fara victorie in 2021 a inceput echilibrat, cu mingea undeva intre cele doua careuri.…

- Politehnica Timisoara a remizat astazi, scor 1-1 (1-1), pe terenul celor de la Pandurii Targu Jiu, intr-un joc care a contat pentru etapa a XIX-a a sezonului regular al Ligii 2. Gazdele au deschis scorul prin Felipe Acosta, in timp ce golul formatiei viola a fost marcat de Dorin Codrea. La intrarea…

- Alb-violetii se deplaseaza in acest weekend in judetul Gorj pentru jocul cu Pandurii Targu Jiu, din etapa a XIX-a a Ligii 2. Antrenorul principal Dan Alexa a evidentiat ca o victorie sambata ar asigura locul Politehnicii in faza play-off a campionatului. „E un meci cat un sezon, nu vreau sa se creada…

- Ripensia UVT a incheiat astazi stagiul de pregatire cu un egal contra colegei de eșalon, CSM Reșița. A fost 2-2 in partida disputata pe terenul sintetic din complexul reșițean ”Mircea Chivu”. Echipa de start trimisa in teren de Cosmin Petruescu a fost: Dobre – Andrei Macrițchii, Țieranu, Lalic, Fridrich…