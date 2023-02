Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu probleme locomotorii, ar fi fost impus de șoferul unei rute interurbane sa mearga in genunchi pana la casa ca sa-și procure biletul. Istoria revoltatoare a fost descrisa pe o rețea de socializare de o internauta. Astfel, potrivit martorilor, la data de 24 ianuarie an curent, totul s-ar…

- Lidia Fecioru le-a propus urmaritorilor sai un test simplu și rapid prin intermediul caruia iși pot da seama daca au probleme de sanatate. Cei ce doresc sa il incerce au nevoie doar o simpla ustensila din orice bucatarie, și anume o lingura. Iata pașii care trebuie urmați!

- Politehnica Timisoara a disputat azi primul amical al iernii. Alb-violetii au trecut cu 4-0 (3-0) de divizionara „D” Timisul Sag. Divizionara secunda a facut o prima repriza peste asteptari, cu noutatile iernii, inclusiv finlandezul Onni Tiihonen, care a si deschis scorul, fiind deja semnat. Tavi Benga…

- Mihai Petre a dezvaluit pe rețelele de socializare ca intreaga sa familia se confrunta cu probleme de sanatate, chiar la inceput de an. El a spus despre ce este vorba, dar a avut și un avertisment pentru internauți.

- Manchester United a invins-o cu scorul de 3-0 pe Nottingham Forest, intr-o partida din cadrul etapei a 17-a a campionatului de fotbal al Angliei."Diavolii rosii" au punctat de doua ori in prima repriza a partidei ce s-a disputat pe "Old Trafford".

- Vaccinul ROR, care lipsește in acest moment in aproximativ 15 județe ale țarii, va fi disponibil in cantitați suficiente in Romania abia in luna februarie a anului viitor. Ministerul Sanatații a fost notificat de producatorul vaccinului ca nu poate livra alte cantitați mai devreme de februarie 2023,…

- Politehnica Timisoara, in varianta feminina, merge excelent in elita. Elevele lui Mirel Albon s-au impus fara probleme in fief-ul celor de la Csikszereda, aflate la mijlocul clasamentului, scor 7-0! Scorul a fost deschis inca din minutul 4 de Florentina Ancaș. Gazdele au mai rezistat 23 de minute pana…