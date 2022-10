Zi pozitiva pentru ros-galbeni, nereusita insa pentru alb-verzi. Ripensia a zdrobit tinerii care joaca sub denumirea de Unirea Constanta, scor 4-0, pe „Electrica”. Nou promovata CSC Dumbravita, in schimb, a cedat la scor de forfait in fieful pretendentei la play-off FK Csikszereda. Ieri, ripensistii au sarbatorit 94 de ani de la infiintarea clubului din 1928 […] Articolul Ripensia s-a distrat cu junii FCSB-ului in ziua de dupa aniversare. Dumbravita, invinsa clar la Miercurea Ciuc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .