- Ripensia a pierdut azi ultimul joc de pregatire din Turcia, pe final. La fel ca si cu letonii de la Auda, in urma cu doua zile, si azi a fost 0-1 final, dupa ce georgienii de la FC Samgurali Tsqaltubo au marcat in final. Ros-galbenii isi vor incheia stagiul din Antalya maine. Timisorenii nu au […] Articolul…

- Fundașul stanga Paul Pirvulescu (33 de ani) a fost prezentat oficial la divizionara secunda Universitatea Cluj. Paul Pirvulescu și-a gasit rapid echipa, dupa desparțirea cu scandal de Academica Clinceni. Fundașul stanga a declarat, dupa eșecul 1-3 cu CS Mioveni, ca președintele Iulian Stoica i-ar fi…

- SCM OHMA Timisoara vrea sa depaseasca forma proasta din ultimele partide de campionat, maine, cand „leii” primesc replica penultimei clasate Dinamo Bucuresti. Alb-rosii sunt intr-o criza mai profunda, avand si un nou antrenor cu ocazia partidei de pe Bega in persoana lui Dan Fleșeriu. Noutati sunt si…

- Invitat, joi seara, la emisiunea Drumul Bun realizat de jurnalista Iucu Nadia la Televiziunea Europa Nova, primarul Dominic Fritz paseaza orice responsabilitate concreta pentru situația dezastruasa in care a ajuns Timișoara din punct de vedere al termoficarii. Vinovații de serviciu in discursul propagandistic…

- Fotbalistul român Constantin Budescu a semnat un contract valabil șase luni cu echipa din prima liga FC Voluntari.Jucatorul anului 2017 în România, Budescu are în palmares titlul de campion, Cupa si Super Cupa României, toate cu Astra Giurgiu.El a fost selectionat…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi primul transfer al clubului in noul an, daca exceptam revenirile din imprumut ale lui Dobre si T. Calin. E vorba de sarbo-croatul Nebojsa Ivancevic, jucator de profil ofensiv in banda stanga care a fost prezent si la reunirea ros-galbenilor. Acesta s-a consultat cu un…

- „Dupa cum am promis in plenul ședinței de ieri, astazi am depus la Instituția Prefectului o contestație privind inființarea UCA Timișoara. In opinia mea, acest experiment este total ilegal in condițiile legislației din Romania și nu reprezinta altceva decat o firma userista de spoliere a banului public.…

- Prezentat oficial la Barcelona luni, Ferran Torres a fost confirmat cu coronavirus de catre club, alaturi de Pedri. Prin urmare, catalanii ajung la noua jucatori infectați.Cei doi se simt bine si sunt în autoizolare la domiciliu, a precizat gruparea catalana.Ferran Torres a fost…