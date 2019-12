Stiri pe aceeasi tema

- Revolutionarul Petrisor Morar spune, la implinirea a 26 de ani de la inceperea Revolutiei din decembrie 1989 la Timisoara, ca ceea ce s-a dorit atunci nu s-a finalizat - in primul rand inlaturarea comunistilor - si ca sunt " foarte multe domenii in care mai e mult de lucru".

- Ripensia UVT a ajuns in aceasta iarna la trei despartiri, dintre care doua au fost oficializate de club. Cel de-al treilea plecat e Marius Staicu, dat afara de presedintele Dumitru Mihu dupa un sezon de toamna sub asteptari alaturi de ros-galbeni. Atacantul timisorean considera ca a primit prea putine…

Valeriu Iftime, președintele lui FC Botoșani, a vorbit despre interesul lui FCSB pentru Andrei Chindriș (20 de ani, fundaș central) și spune ca nu-l lasa la echipa bucureșteana. „Acum aș vrea sa vorbesc despre un posibil transfer al lui Chindriș la FCSB pentru ultima oara. Am discutat și cu Gigi Becali,…

Jucatorul lui Bolton Wanderers, romanul Dennis Politic (19 ani), este dorit de formația Everton, anunța MEDIAFAX. Internaționalul roman are pana acum 8 apariții…

- Ripensia Timisoara a suferit cel mai usturator esec pe teren propriu in Liga a II-a. Ros-galbenii lui Alex Pelici au fost depasiti clar de CS Mioveni, una dintre pretendentele la promovare, scor 0-5 (0-4). Pe langa esecul usturator, gazdele l-au pierdut pentru urmatorul joc si pe fundasul Mihai Hecsko,…

Antrenorul lui Juventus, Maurizio Sarri, este cu gandul la fostul sau jucator de la Chelsea, N'Golo Kante. Antrenorul italian vrea sa il aduca pe jucatorul francez la Torino, pentru a forma cel mai dinamic "mijloc" din Serie A, anunța MEDIAFAX.

- Ripensia Timisoara are parte de a doua deplasare la rand in acest sezon al Ligii 2. Dupa remiza de la Miercurea Ciuc, banatenii tintesc cel putin un punct si la malul marii, in fief-ul Farului Constanta. In continuare antrenorul Alexandru Pelici nu poate miza pe Adrian Zaluschi iar pe ros-galbeni ii…