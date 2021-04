Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara a inceput partea a doua a sezonului cu o remiza, scor 1-1, pe terenul celor de la Farul Constanta. Gazdele au condus cu 1-0 in urma unu penalty, dar Mihai Ene a inscris un nou gol important in deplasare si tarziu in meci. In urma acestei runde, ros-galbenii s-au indepartat insa la…

- Ripensia Timisoara a facut egal cu Comuna Recea, intr-un duel intre echipe care stiau deja ca vor evolua in play out in partea a doua a stagiunii. Antrenorul Cosmin Petruescu s-a confruntat si cu mici probleme de lot inaintea fluierului de start. S-a incheiat 0-0 desi gazdele au fost mai aproape de…

- Ultimul bal al sezonului regular pentru Ripensia va avea loc pe stadionul Dan Paltinisanu. Adversar va fi echipa maramureseana Recea, care in ultima runda a invins Resita cu 6-0. Si echipa banateana are moral bun, dupa un 1-0 la Slatina. Toata etapa se disputa duminica, de la ora 15. Duelul dintre Ripensia…

- Ripensia Timisoara are parte de ultimul duel din sezonul regular pe arena „Dan Paltinisanu”. La Timisoara vine revelatia Comuna Recea, grupare care in ciuda unor jucatori pierduti in iarna din cauze financiare, a reusit noi surprize in 2021. Indiferent de rezultatul acestui joc ambele echipe vor continua…

- Ripensia a iesit cu trei puncte din patru meciuri grele, cu echipe care lupta pentru Top 6, dar inca asteapta primul succes dupa reluarea campionatului Ligii 2 in 2021. Acest prim succes poate sosi maine, pe terenul nou promovatei CSM Slatina, grupare aflata puțin in spatele roș-galbenilor in clasament.…

- Ripensia Timisoara are parte maine de un meci greu pe teren propriu, in compania celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, una dintre numeroasele pretendente la un loc in play-off-ul Ligii 2. Cosmin Petruescu, tehnicianul ros-galbenilor, se asteapta la un meci deschis oricarui rezultat pe arena „Electrica”,…

- Ripensia Timisoara are parte de un prim meci oficial pe teren propriu in anul 2021. Pe „Electrica” soseste FK Csikszereda Miercurea Ciuc, unul dintre cele mai bine organizate cluburi din Liga 2. Cosmin Petruescu, tehnicianul ros-galbenilor, a subliniat forta ciucanilor, dar in acelasi timp considera…

- Ripensia Timisoara si-a continuat, tot la Urseni, parcursul cu victorii in amicalele iernii. Teoretic jocul-test de azi cu Pandurii Tg. Jiu, trebuia sa fie unul mai puternic, fiind prima divizionara secunda intalnita in aceasta perioada, dar ros-galbenii nu au avut probleme in a perfora poarta „lanternei”…