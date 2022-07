Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 20 iulie, la sediul Federației Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți in urma careia am aflat programul sezonului regular din Liga 2 Casa Pariurilor, ediția 2022-2023. CSC ȘELIMBAR – FC BRAȘOV PROGRESUL SPARTAC – SC DINAMO 1948 OȚELUL GALAȚI – POLITEHNICA IAȘI POLITEHNICA TIMIȘOARA…

- Timisul va fi reprezentat de 3 echipe in noul sezon al Ligii secunde, care debuteaza in prima saptamana a lui august. Astazi s-a tras la sorti tintarul, iar cele 3 reprezentante ale Timisului si-au aflat adversarii din sezonul regulat si ordinea jocurilor. Sistemul competitional este exact ca in precedentul…

- Primaria orasului Bocsa organizeaza weekend-ul viitor prima editie a festivalului „Motors Rock”. Capul de afis al evenimentului e reprezentat de prezenta celebrei trupe rock Phoenix, aflata in an aniversar. Programul evenimentului include o parada a motociclistilor prin Bocsa, un spectacol de lasere,…

- Astfel, in perioada 18-29 iulie, de luni pana vineri, incepand cu ora 9.00 și pana la ora 13.00, copiii sunt invitați la Corpul B al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu”, in cartierul Poșta, pentru a petrece 10 zile de neuitat. Programul nostru de educație non-formala și petrecere a vacanței de vara…

- In ultimul meci disputat in turneul play out, Unirea a cedat pe terenul formatiei FC Buzau.Echipa de fotbal Unirea Constanta a sustinut astazi ultimul meci din sezonul 2021 2022 al Ligii a 2 a, in etapa a sasea din turneul play out, grupa B, in care a intalnit in deplasare FC Buzau.Gazdele s au impus…

- Liga 2, play-off – etapa 7 Joi, 28 aprilie – ora 20.00: Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt.Sambata, 30 aprilie – ora 15.00: Universitatea Cluj – Unirea Slobozia.Duminica, 1 mai – ora 14.30: Petrolul Ploiesti – CSA Steaua. Clasament:1.Petrolul Ploiesti 57 (6-6)2.„U“ Cluj 54 (9-4)3.Hermannstadt 53 (8-2)4.Steaua…

- Veteranul echipei din Crang, Ciprian Petre, se retrage din fotbal. Simbol al formației buzoiene, mijlocașul va juca ultimul sau meci sambata, pe stadionul Gloria, cand FC Buzau va intalni Unirea Constanța, in cadrul play-out-ului Ligii secunde. Intrarea la partida de sambata va fi gratuita. Meciul incepe…

- Etapa a 4-a din play-off-ul Seriei a 8-a a Ligii a 3-a a avut menirea de a reaprinde lupta pentru primele doua pozitii, care duc la baraj. Pentru gruparile din Timis chiar a fost o runda a… patimilor! Liderul CSC Ghiroda si Giarmata Vii si-a reintalnit cosmarul, Soimii Lipova, formatie in fata careia…