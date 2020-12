Stiri pe aceeasi tema

- Liga 3 DECIZII… Nedisputat in etapa a IX-a a Ligii 3, dupa ce au fost depistate 15 cazuri pozitive de coronavirus in lotul echipei de sub Pietricica, meciul dintre Ceahlaul Piatra-Neamt si Sporting Juniorul Vaslui nu s-a mai disputat nici la reprogramare. Formatia vasluiana a anuntat ca are doua cazuri…

- Organizatorii competitiei Autumn Nations Cup la rugby au acordat selectionatei Frantei victorie cu bonus (28-0 si 5 puncte) in meciul cu Fiji, anulat dupa cazurile de infectare cu Covid-19 inregistrate de reprezentativa din sudul Pacificului, informeaza AFP. "Regulamentul competitiei prevede…

- Judetul Cluj inregistreaza o rata de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 7 la mia de locuitori, in timp ce municipiul Bucuresti revine la o incidenta de peste 5 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, vineri, de Grupul de Comunicare Strategica.

- Autoritațile sanitare ii interzic lui Napoli sa plece din oraș dupa cele doua cazuri de COVID-19 de la echipa lui Gattuso, dar Liga nu amana meciul și campioana anunța ca se va prezenta diseara. Inmulțirea cazurilor de COVID-19 in Italia afecteaza tot mai serios și Serie A. Dupa focarul aparut la Genoa…

- Pana astazi, 30 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 102.476 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.158 de cazuri…

- Pana astazi, 28 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 123.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 99.344 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.271 de cazuri…

- Pana astazi, 13 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 103.495 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 43.025 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.283 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor…

- Toti cei 287 de elevii din localitatea Bivolari vor incepe scoala din fata calculatorului, in acest moment, localitatea aflandu-se in scenariul rosu, singurul din judet: adica sunt peste 3 cazuri confirmate la mia de locuitori de imbolnaviri cu Covid-19. Mai exact, la Bivolari au fost inregistrate,…