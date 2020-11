Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara joaca maine pe terenul Concordiei Chiajna, grupare cu un lot numeros si puternic, dar care pare in degringolada in acest moment. Ros-galbenii sunt cu atat mai optimisti cu cat au obtinut victorii in ultimele trei partide oficiale si au cu trei puncte mai mult decat ilfovenii. „Ripi”…

- Pe stadionul „Marin Anastasovici“ din Giurgiu, ros-albastrii s-au impus in fata unei echipe care evolueaza de un an si jumatate in Liga I, insa, in continuare, se muta „cu cortul“ fiind in imposibilitatea de a juca in orasul de unde provine!

- Liga 2, etapa 9: Sambata, 24 octombrie – ora 11.00: Aerostar Bacau – Comuna Recea, ASU Poli Timișoara – CSM Slatina, Gloria Buzau – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Unirea Slobozia – Dunarea Calarasi, Metaloglobus Bucuresti – Csikszereda Miercurea Ciuc, Pandurii Targu Jiu – Ripensia Timișoara, Turris Turnu…

- Ripensia Timisoara are parte maine de un nou adversar cel putin complicat – Gloria Buzau, grupare care a aratat ca poate bate pe oricine din Liga 2. Antrenorul Cosmin Petruescu spera totusi la un rezultat pozitiv desi ros-galbenii se confrunta in continuare cu probleme de lot. Mai mult, a aparut si…

- Ripensia a mai facut astazi un transfer care vizeaza rezolvarea unui punct nevralgic in acest start de sezon – centrul apararii. Ros-galbenii l-au legitimat pe stopperul timisorean Harald Fridrich, care a fost testat de Cosmin Petruescu inca din vara. Contractul acestuia e pe o perioada destul de lunga:…

- Universitatea Craiova a reusit a patra sa victorie consecutiva in acest campionat, 2-1 (1-0) cu FC Voluntari, sambata seara, pe teren propriu, in etapa a 4-a a Ligii I de fotbal. Atacantul Elvir Koljic (34) a deschis scorul pentru vicecampioni, din pasa lui Valentin Mihaila, acesta fiind…

- Ripensia Timisoara a cedat la scor in prima partida oficiala din noul sezon. Dupa un 1-4 dur cu FC U Craiova, astazi, ros-galbenii au anuntat o noua mutare. E vorba de internationalul moldovean Radu Rogac, cu care Cosmin Petruescu a vrut sa lucreze si la ASU Poli. „Ripi” si-a adus o noua intarire pentru…

- Ripensia Timisoara a inregimentat doi dintre jucatorii verificati si in ultimul amical dupa ce a avut ieri prezentarea oficiala pentru noul sezon. Ultimele aditii sunt fundasul Adrian Neacsu si mijlocasul Mihai Ene, ultimul, fost elev al lui Cosmin Petruescu si la ASU Poli. Ambii au semnat pe o perioada…