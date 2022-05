Stiri pe aceeasi tema

- ■ liceenii de la colegiul din Piatra Neamt au obtinut medalia de aur la competitia Space Settlement Contest, care este organizata de NASA ■ Cativa elevi din Piatra Neamt, 11 la numar, liceeni la Colegiul National „Petru Rares“, sub coordonarea profesorului Grigoruta Oniciuc, au obtinut medalia de aur…

- Daniil Medvedev (26 de ani, 2 ATP) a primit un wild card și va participa la turneul ATP de la Geneva, al carui coproprietar este Ion Țiriac. Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al turneului din Elveția, care se va desfașura in perioada 14-21 mai. Competiția de la Geneva va fi ultima pentru Medvedev,…

- Costel Pana (56 de ani) a povestit in direct la GSP Live un episod neștiut din cariera sa. In 1990, a semnat cu Universitatea Craiova, dar a fost primit de colegi cu ostilitate. Unii dintre ei au pus la cale un episod jenant, care l-a determinat pe Pana sa rupa contractul și sa mearga la Dinamo In 1990,…

- Emax Real Estate, in parteneriat cu Damac Properties si Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, organizeaza in perioada 29 30 aprilie, la Arena Regia Hotel amp; Spa, cel mai mare eveniment din Constanta dedicat vanzarii de imobiliare in Dubai.Evenimentul se va desfasura intre…

- Peste 500 de studenti vor lua startul la Crosul Universitar Ovidius 2022, sambata, 16 aprilie, incepand cu ora 11:00 anunta Primaria Municipiului Constanta PMC .Intrecerea sportiva se va desfasura pe promenada statiunii Mamaia, in zona cuprinsa intre Radio Constanta si Piateta Cazino ndash; Mamaia.Competitia…

- ASOCIATIA SILVICA IASI, OCOLUL SILVIC VANATORI Organizeaza licitația de vanzare material lemnos din depozit Fabrica “Sf. Troița” și UP III Agapia Bistrița – Bisericani (Drum auto) Data licitatiei : 15.04.2022: ora 12:00. Inscriere : 13.04.2022 – orele 08:00-16:00 și 14.04.2022 – orele 08:00-16:00, la…

- Articolul Primaria Comunei Stefan cel Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unei funcții contractual temporar vacant pe perioada determinata de Ingrijitor in cadrul Primariei Stefan cel Mare apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .

- Romanii au caștigat opt medalii la competiția de schi alpin de nivel internațional FIS Children Trophy. Aceasta competiție a aliniat la start, in zilele de 1-3 martie, in Poiana Brașov, 82 de