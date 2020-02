Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara a fost printre surprizele primei runde din 2020, prin succesul clar cu Metaloglobus, dar va da sambata de liderul solitar al Ligii 2, UTA, care s-a impus si mai categoric la Miercurea Ciuc. Antrenorul ros-galbenilor, Alexandru Pelici, recunoaste ca aradenii sunt favoriti, dar e totodata…

- ​Petrolul Ploiești a câștigat în meciul cu Dunarea Calarași, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în runda 22 din Liga 2, informeaza Mediafax.Gabriel Deac, în minutul 16, si Stefan Blanaru, în minutul 66, au fost marcatorii celor doua goluri ale meciului de pe Stadionul…

- Ripensia Timisoara nu a avut o verificare finala usoara in compania divizionarei C CSC Dumbravita. Oaspetii alb-verzi au condus devreme cu 1-0 azi pe „Electrica”, locul unde peste o saptamana soseste Metaloglobus, prima adversara oficiala in 2020 pentru ros-galbeni. Pana la urma insistentele echipei…

- Ros-galbenii au spart azi gheata in amicalele iernii. Ripensia Timisoara a invins in cel de-al doilea joc din cadrul stagiului turcesc prim-divizionara kosovara Flamurtari Pristina, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate de tanarul Vlad Chera. Echipa lui Alexandru Pelici a totalizat circa cinci ore…

- FC Ripensia a jucat azi primul amical din cadrul stagiului din Antalya. Timisorenii pregatiti de Alexandru Pelici au facut 0-0 cu FK Septemvri Sofia, liderul de iarna al ligii a doua bulgare. „Ripi” a testat cu aceasta ocazie si un nou atacant, sosit in probe. Ros-galbenii au jucat in a treia zi de…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur a demarat la Arad o ampl Campanie de informare în rândul fermierilor dedicat exclusiv msurilor delegate de AFIR ctre APIA din Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020 cu scopul de a eficientiza implementarea acestora i de a crete gr...

- Consiliul Național al Elevilor cere o hotarare de Guvern prin care sa se reglementeze cuantumul minim al burselor din Romania. In anul 2019, in localitatea Pilu din județul Arad, elevii primesc lunar suma de opt lei.

- Astazi incepe etapa #21 din Liga 2. Rapid se va deplasa la Chiajna pentru meciul impotriva Concordiei, iar UTA Arad va primi vizita celor de la Petrolul, in derby-ul rundei. Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 2; Astazi, 6 decembrie liveSCORE de la 18:00 » FC Argeș - Sportul Snagov Vezi AICI Live…